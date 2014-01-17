خالد يوسف: على "منصور" و"السيسي" الاجتماع مع شباب الثورة قبل 25 يناير

المخرج السينمائي: إحياء الذكرى الثالثة لـ25 يناير "معمعة"

كتب : جهاد أحمد منذ 4 دقائق

طالب المخرج السينمائي خالد يوسف، مؤسسة الرئاسة والفريق أول عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع شباب الثورة لمعرفة مطالبهم ووجهة نظرهم في الفترة المقبلة ومعرفة تحفظاتهم على الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة القيام بذلك قبل 25 يناير.

وأكد "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بها العديد من التحديات، واصفا إياها بالـ"معمعة" لأن شباب الثورة سيخرجون لإحياء ذكرى ثورتهم والإخوان سيخرجون لمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، بينما سيخرج مؤيدو السيسي في مظاهرات تأييد لترشحه لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الشباب لا مانع لديهم من ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية ولكن إذا حدث ذلك بهدوء وبالحوار بعيدا عن الزخم الذي صاحب الاستفتاء على الدستور.

وأكد يوسف أن شعور الشباب أن الاعتقال كان مصير كل من قال "لا" للدستور من أبرز أسباب عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن ما دار بذهنهم من تساؤلات حول احتمالية عودة النظام القمعي والدولة البوليسية، إضافة إلى شعورهم بأن "نعم" ستحقق تقدما قبل بدء الاستفتاء أبرز أسباب عدم مشاركتهم أيضا.