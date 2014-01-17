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المتحدث العسكري: ضبط 19 برميلا من المادة المستخدمة في تفجير مبنى التجارة العالمي بأمريكا

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المتحدث العسكري: ضبط 19 برميلا من المادة المستخدمة في تفجير مبنى التجارة العالمي بأمريكا المتحدث العسكري: ضبط 19 برميلا من المادة المستخدمة في تفجير مبنى التجارة العالمي بأمريكا

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 17 دقيقة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري، إن عناصر من الجيش الثاني الميداني تمكنت من ضبط مخزن للمتفجرات بأحد المنازل بقرية "أم خلف" التابعة للقنطرة غرب.

وأضاف، في بيان له منذ قليل، أن القوات عثرت داخل المنزل على"19 برميلا - 4 جراكن" من مادة الـ"ANFO" شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، و4 كرتونة من أكياس البلي، و8 قنابل طراز "F-1" مجهزة للتفجير، و14 عبوة دافعة للقاذف الصاروخي، إلى جانب دوائر نسف كهربائية مجهزة، وعبوة بلاستيكية مجهزة لتفجير السيارات، جهازين تنشين لمدافع الهاون 120 مللم، ونصف شكارة نترات تستخدم لزيادة فاعلية التفجير، وتنتج مواد سامة تؤدي إلى الوفاة عند الاستنشاق، وأقنعة واقية.

وتابع أن مادة الـ"ANFO" المضبوطة سبق استخدامها في تفجيرات مدينة "أوكلاهوما سيتي" بالولايات المتحدة عام 1995، والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك عام 1993، كما أنها تستخدم بتوسع في تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية.

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