المتحدث العسكري : ضبط 19 برميل به مواد متفجرة و8 قنابل داخل منزل بالاسماعيلية

تمكنت عناصر من الجيش الثانى الميدانى من ضبط مخزن للمتفجرات بأحد المنازل بقرية ” أم خلف ” التابعة للقنطرة غرب ، حيث عثر بداخله على 19 برميل و4 جركن من مادة (ANFO” Ammonium Nitrate/Fuel Oil) شديدة الإنفجار والمستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .

وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم ضبط 4 كرتونة من أكياس البلي ، المستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة و8 قنبلة طراز “F-1″ مجهزة للتفجير، و14عبوة دافعة RPG و26 مفجر طرقى ، إلى جانب دوائر نسف كهربائية مجهزة، عبوة بلاستيكية مجهزة لتفجير السيارات، 2جهاز تنشين خاص بمدافع الهاون 120 مم، 3 (شكارة بن – ½ شكارة نترات) وتستخدم لزيادة فاعلية التفجير ، وتنتج مواد سامة تؤدى إلى الوفاة عند الأستنشاق، وأقنعة واقية .

الجدير بالذكر أن مادة الـ “ANFO” شديدة الإنفجار قد سبق إستخدامها فى تفجيرات مدينة أوكلاهوما سيتى بالولايات المتحدة عام 1995 ، والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمى بمدينة نيويورك عام 1993، كما أنها تستخدم بتوسع فى تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية .