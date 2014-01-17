جمال غيطاس: السيسي حسم أمره في مسألة الترشح للرئاسة

كتب : جهاد أحمد منذ 17 دقيقة

قال الكاتب الصحفي جمال غيطاس، مدير تحرير بوابة الوطن الإلكترونية، إن الفريق السيسي قد يرجئ قراره بإعلان الترشح لرئاسة الجمهورية لحين فتح باب الترشح رسميًا، كما يحترم عدم حسم قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتى الآن.

وأكد غيطاس، خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب ببرنامج "ممكن" على قناة CBC، أنه يعتقد أن الفريق السيسي قد حسم أمره بالترشح للرئاسة، مضيفًا: "يجب علينا أن نتيح له فرصة احترام عدم التحدث في امر الترشح قبل فتح الباب رسميًا".

وأضاف أن طرح الفريق السيسي كمرشح لرئاسة الجمهورية يمثل فرصة وتحديًا لمصر؛ لأن القرار بالقبول يعكس خلو الساحة، وعدم القبول قد يطرح تساؤلات كثيرة حول وجود شخصية تستطيع مجاراة شعبية السيسي و كاريزمته.