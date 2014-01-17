قرارات هامة للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف بمحافظات القناة

كتب : نسرين المصري منذ 54 دقيقة

أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، برئاسة اللواء محمود زكي أسعد، رئيس مجلس الإدارة، على موافقته على قرارات هامة لتفعيل الأعمال في كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث.

وكذلك الموافقة على لائحة تطهير الخزانات العلوية بالمدارس والمستشفيات والجامعات وذلك في إطار تقديم تلك الخدمة بأسلوب علمي حفاظا على صحة المواطنين والطلاب والمرضى وضمان جودة المياه الناتجه عن تلك الخزانات ومتابعتها بصفة دورية.

وقال أسعد إنه جاري تجهيز المعدات والأدوات اللازمة لقيام الشركة بأداء الأعمال المطلوبة من قبل قطاع الجودة والمعامل وفق اللائحة التي أعده الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس القطاع.

وفيما يخص أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تم مناقشة أولويات المعدات والأدوات المطلوبة لتنفيذ الأعمال بمحافظات القناة الثلاث.

وتم ذلك بحضور أعضاء مجلس الإداره وسكرتير عموم المحافظات الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد.