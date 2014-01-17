ارتفاع ضغط الدم يؤدى لحدوث نزيف أسفل ملتحمة العين

العين من أكثر الأعضاء حساسية، وتوجد بعض الأمراض التى تؤثر على العين وتؤدى إلى انفجار الشعيرات الدموية بالعين وتتسبب فى نزيف تحت الملتحمة.

يقول الدكتور معتز غيث أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث العيون، إن بعض الأشخاص يصابون بنزيف تحت ملتحمة العين ويكون ذلك نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة، والأشخاص المصابون بمرض السكر لأنه من الأمراض التى تسبب ارتشاحات دموية فى العين بسهولة.

يضيف "معتز" أن نزيف تحت الملتحمة يكون عبارة عن لون دم فاتح فى بياض العين وجسم العين الصلبة الملتحمة وهو الغشاء الشفاف المبطن للعين من الخارج، الذى يحدث تحته النزيف نتيجة انفجار الشعيرات الدموية المتواجدة بين جسم العين الصلبة والغشاء الشفاف.

يشير أستاذ طب وجراحة العيون أن فى حالة حدوث نزيف تحت الملتحمة لا يوجد منه أى قلق أو شعور بالخوف لأنه يختفى دون تعاطى أى أدوية، ولم يؤثر هذا النزيف على قوة الإبصار، لكن فى بعض الأحيان إذا حدث انفجار فى شعيرات دموية كبيرة فذلك يتسبب فى نزيف تحت الملتحمة مع الشعور بألم.

ينصح معتز غيث عند حدوث نزيف تحت الملتحمة يجب التوجه لزيارة الطبيب المختص للتأكد على سلامة العين، وفى حالة حدوث نزيف تحت ملتحمة العين نتيجة التعرض لبعض الصدمات يجب الزيارة الفورية للطبيب لتجنب حدوث مضاعفات بالعين.

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