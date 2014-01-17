بالصور .. وفاة عربي بحادث مروع برأس الخيمة

لقي شخص عربي الجنسية مصرعه متأثراً بجروحه العميقة فيما أصيب زميله الذي كان يرافقه بإصابات متفاوتة بعد تعرضهما لحادث تصادم مروع بإحدى الطرق برأس الخيمة .

وحول تفاصيل الحادثة، قال العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة والذي انتقل لموقع الحادث على الفور، ويرافقه العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط، أنه بحسب التحقيقات المبدئية، أشار سائق الشاحنة – آسيوي الجنسية – يرافقه زميله من نفس الجنسية، بينما كان يسير بطريقه من منطقة أذن باتجاه شارع الطويين تفاجىء بمركبة تأخذ فتحة الدوران دون التأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة من الإتجاه الآخر، وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن وأسفر عن انحرافه وتدهور الشاحنة ثم استقرارها فوق المركبة وهي من نوع صالون، مما أدى إلى مصرع سائقها وهو عربي الجنسية، وأصيب مرافقه من نفس جنسيته بإصابات متفاوتة .

وعلى الفور، انتقلت عدد من الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ وعدد من الضباط لموقع البلاغ، وتم انقاذ المحاصرين في المركبة وإخراجهم بشكل سريع باستخدام أحدث الأدوات والأجهزة التي تم توافرها في قسم الإسعاف والإنقاذ والتعامل مع الحادث بكل دقة واتقان، وتم نقل جثة العربي للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم أيضاً نقل المصاب الآخر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إجراء الإسعافات الأوليه له، وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وناشد مدير عام العمليات المركزية جميع قائدي المركبات بضرورة اتباع القواعد المرورية تجنباً لوقوع مثل تلك الحوادث الجسيمة في الأرواح وذهاب أشخاص أبرياء لا ذنب لهم، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على توعية جميع أفراد المجتمع بكافة فئاتهم العمرية، حول الثقافة المرورية وخلق جيل واع ومدرك بأهمية القيادة الآمنة على الطرق من خلال السير بالسرعات القانونية المحددة لكل طريق، مع مراعاة الإنتباه للطريق دون سواه والتأكد من خلوه من المركبات .

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