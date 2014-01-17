حزب "تجمع أمل الجزائر" يعرب عن استعداده للمشاركة في حملة "بوتفليقة" الرئاسية

كتب : أ.ش.أ منذ 50 دقيقة

أكد عمار غول، رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" اليوم أن حزبه لا يعارض أي مرشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل وأنه يحترم كل الخيارات بعيدا عن ثقافة التجريح وإثارة النعرات.

وأعرب غول، فى لقاء وطني لمسؤولي الإعلام والتواصل الإجتماعى لحزبه، عن استعداد تشكيلته السياسية لتنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى حالة إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح أن الهدف من مشاركة حزبه في الحملة الإنتخابية هو العمل بكل قوة على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام لصالح مرشح الحزب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أنه فى حالة ترشح الرئيس بوتفليقة لهذه الإنتخابات الرئاسية فإن الحزب سيخوض الحملة الانتخابية لصالحه وفاء له وللمنجزات والمكتسبات التي حققها.

كما أكد أن ترشيح حزبه للرئيس بوتفليقة نابع من قناعة الحزب بأن الفضل في إعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى كل ربوع الوطن يعود إلى سياسة الوئام والمصالحة التي انتهجها بوتفليقة.