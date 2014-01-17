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السعودية تؤكد تمسكها بـ"القدس" عاصمة لدولة فلسطين وتدين الممارسات الإسرائيلية

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السعودية تؤكد تمسكها بـ"القدس" عاصمة لدولة فلسطين وتدين الممارسات الإسرائيلية السعودية تؤكد تمسكها بـ"القدس" عاصمة لدولة فلسطين وتدين الممارسات الإسرائيلية

كتب : أ.ش.أ منذ 7 دقائق

أكدت المملكة العربية تمسكها بالقدس عاصمة لدولة فلسطين ورفضها أيه محاولة إسرائيلية للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف بأي شكل من الأشكال، وأدانت سياسات الإسرائيلية وممارساتها الغير قانونية بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر، والاحتلال والعقاب الجماعي الذي يعمق الاحتلال ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، من ممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتعارض مع محاولات إحياء عملية السلام.

وشددت السعودية في كلمتها أمام اجتماع لجنة القدس، التي افتتح أعمالها العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراكش مساء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء ورؤساء وفود الدول الإسلامية الأعضاء في اللجنة، وألقاها نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، على موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس التي تتعرض من الاحتلال الإسرائيلي إلى التهويد وتغيير معالمها العربية والإسلامية والاعتداء على قدسيتها وتؤكد التمسك بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين ورفض أيه محاولة إسرائيلية للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف وبأي شكل من الأشكال".

كما أكدت السعودية فى كلمتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية، استمرار موقفها الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعادة حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للحدود المعترف بها لعام 1967.

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