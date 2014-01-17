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كلوب: ريال مدريد لا يمكنه منافسة بايرن .. فكيف تطلبون ذلك منا؟

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كلوب: ريال مدريد لا يمكنه منافسة بايرن .. فكيف تطلبون ذلك منا؟ كلوب: ريال مدريد لا يمكنه منافسة بايرن .. فكيف تطلبون ذلك منا؟

مدريد، (إفي): أطلق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند تصريحات جديدة مثيرة للجدل أكد خلالها أن فريق ريال مدريد الإسباني لا يمكنه المنافسة على بطولة يلعب فيها بايرن ميونخ.

واعترف كلوب في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية بأن فريقه بروسيا دورتموند لا يمكنه منافسة غريمه بايرن في ظل القوة المالية الهائلة التي يتمتع بها الاخير، بل وأكد أن ريال مدريد، الذي يملك قوة اقتصادية ضخمة أيضا، لا يمكنه منافسة العملاق البافاري، بطل أوروبا والعالم، في الوقت الحالي.

وأوضح المدرب "ريال مدريد لا يمكنه منافسة بايرن جوارديولا الآن، مانشستر يونايتد؟ لا حظوظ له أمام بايرن، مانشستر سيتي؟ لا حظوظ له..برشلونة؟ ربما، فكيف تطلبون ذلك منا؟".

وأضاف مازحا "الحل الوحيد أن يتعرض لاعبو بايرن لإصابات في التدريبات".

وسبق لكلوب أن أثار غضب جماهير برشلونة بعد أن انتقد أسلوب لعبه، قائلا "لو شاهدت طريقة لعب برشلونة وأنا في الرابعة من عمري، لفضّلت ممارسة التنس".

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