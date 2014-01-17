الأمن يفرق مظاهرة للإخوان بشوارع العريش

أفاد شهود عيان أن قوات الأمن فرقت قبل قليل مظاهرة للإخوان وسط مدينة العريش، وطوقت مدرعات الشرطة محيط الساحة المقابلة لكلية التربية ومجلس المدينة وطاردت المتظاهرين الذين فرو إلى شوارع جانبية.

وتشهد العريش منذ الصباح الباكر حالة من الهدوء الحذر فيما تم فتح طريق العريش رفح طوال اليوم وأغلق مع ساعات المساء وبدأت كافة الارتكازات الأمنية فى إطلاق نيران تحذيرية .

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