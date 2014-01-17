غدا.. 40054 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تبدأ، غداً السبت، امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية بجميع مدارس وإدارات محافظة كفر الشيخ، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الحالى.

وأكد الدكتور محمد صالح الإمام، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن قوات الشرطة ستؤمن الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب، وطالب بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب ومنع الغش ومنع دخول التليفون المحمول إلى داخل لجان الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان غدا هو (40054) طالبا وطالبة، أمام 272 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

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