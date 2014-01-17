القبض على ربة منزل بحوزتها "طبنجة حلوان" بساقلته سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته من إلقاء القبض على ربة منزل بحوزتها سلاح نارى عبارة عن طبنجة عقب ورود معلومات من المصادر السرية بحيازتها لها.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بضبط ربة منزل بمسكنها وبحيازتها سلاح نارى عبارة عن طبنجة.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وتبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد مصطفى أبو المجد والنقيب أحمد الطاهر معاون أول مباحث المركز بتمكن ضباط الوحدة من إلقاء القبض على حميدة م ع 45 عاما ربة منزل وتقيم بناحية سفلاق دائرة المركز داخل مسكنها وبحوزتها طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 981650 تم تحرر محضر بالواقعة برقم 54 إدارى مركز ساقلته لسنة 2014.

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