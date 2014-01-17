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مسيرة بالسيارات احتفالا بالدستور فى بئر العبد بشمال سيناء

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مسيرة بالسيارات احتفالا بالدستور فى بئر العبد بشمال سيناء مسيرة بالسيارات احتفالا بالدستور فى بئر العبد بشمال سيناء

نظم المئات من أبناء مركز بئر العبد بشمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، مسيرة بالسيارات جابت مختلف أنحاء المركز احتفالا بإقرار الدستور الجديد.

وانطلقت المسيرة التى ضمت نحو مائتى سيارة من وسط المدينة، وجابت قرى مركز بئر العبد الشرقية ثم انطلقت غربًا، وجابت بقية أنحاء القرى وشوارع المدينة.

شارك فى المسيرة ممثلون عن قبائل البياضية والدواغرة والسواركة والسماعنة والأخارسة والعقايلة وبلى، وحمل المشاركون فى المسيرة علم على أنغام أغنية "تسلم الأيادى".

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