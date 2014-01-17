وفد سلفي أردني في سوريا لمصالحة «النصرة» و «داعش»

قال قيادي بارز في التيار السلفي الجهادي في الأردن – القريب من تنظيم القاعدة- ليونايتد برس انترناشونال، مساء اليوم (الجمعة)، إن وفداً من علماء الحركة السلفية يتواجد حالياً على الأراضي السورية لـ “إصلاح ذات البين” بين ” جبهة النصرة لأهل الشام ” و”دولة العراق والشام الإسلامية” بعد اكتشاف “مندسين ” بينهم.

وأرسل قيادي بارز في التيار رسالة نصية ليونايتد برس إنترناشونال تفيد بأن ” هناك وفداً من علماء الحركة السلفية موجود حالياً في الداخل (الأراضي السورية) لإصلاح ذات البين بين جبهة النصرة لأهل الشام ودولة العراق والشام الإسلامية وبقية فصائل المجاهدين ومن بين أعضاء الوفد الشيخ معاذ الصفوك، عضو مجلس الثورة السورية “.

وأوضح أنه: “تم اكتشاف بعض المندسين بين فصائل المجاهدين يحاولون تفرقة الصفوف وتشتيت الجهود ويثيرون الشبهات هنا وهناك”.

ولم يعطِ القيادي في رسالته المزيد من التفاصيل ، كما إنه لم يحدد جنسيات أعضاء وفد الحركة السلفية.

وكان قيادي بارز في التيار السلفي الجهادي في الأردن،كشف أخيراً في رسالة نصية ليونايتد برس إنترناشونال بأن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني المكنى بـ”الفاتح” وأمير دولة العراق والشام الإسلامية أبو بكر البغدادي الملقب بـ”الكرار” اتخذا قراراً شاملاً بالدخول عسكرياً إلى لبنان رسمياً وعلناً حتى خروج حزب الله من جميع الأراضي السورية وتحرير الأسرى الموجودين لديه”.

ويعتبر التيار السلفي الجهادي في الأردن حليفا لـ”جبهة النصرة لأهل الشام ” ولـ”دولة العراق والشام الإسلامية” التابعين لتنظيم القاعدة .