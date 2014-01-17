رئيس اتحاد حقوق الإنسان: تفجير خط الغاز نتاج طبيعي لنجاح الاستفتاء

كتب : محمد متولي منذ 55 دقيقة

المستشار نجيب جبرائيل

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن ما حدث من تفجير خط الغاز بسيناء هو نتاج طبيعي يعقب انتخابات الدستور التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

وأضاف جبرائيل، في تصريحات "للوطن"، أن حالة تفجير خط الغاز بسيناء كان عقب محاولة أنصار الإرهابية من توقيف الدراسة بجامعتي عين شمس والقاهرة أمس، وهي سلسة من رد الفعل المجنون من الجماعة الإرهابية لتفجير خط الغاز بسيناء، مشيرًا إلى أن هذا نتاج طبيعي عقب احتفالات الدستور والاستعداد لاحتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وأكد جبرائيل أن الداخلية والجيش حريصان على عدم حدوث هذه الأعمال الإرهابية في مصر، وأعضاء الإرهابية يسعون لتقديم صورة مشوهة ومغلوطة لما حدث في الاستفتاء من محاولة إبراز أن هناك أطفالاً يدلون بأصواتهم أو ما شابه هذا.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن خطوط الغاز الموجودة بسيناء واسعة، ومن الصعب على القوات المسلحة تأمينها، وأن القوات المسلحة والشرطة يقومون بدورهم على أكمل وجه، بينما حالات الإرهاب تحيط بنا من كل اتجاه.

أخبار متعلقة

خبير أمني: اعتدنا على تفجير خط الغاز ولن يؤثر على فرحة المصريين بالدستور

اليزل: تفجير خط الغاز بسيناء أمر متوقع من الإخوان بعد فشلهم في تخريب الاستفتاء وأعياد الأقباط

خبير أمني معلقا على تفجير خط الغاز بسيناء: "الإخوان" تغازل الخارج بخطورة الأوضاع بمصر

"المصرية للغازات": إغلاق كافة المحابس للسيطرة على حريق خط الغاز بسيناء

الببلاوي يدين حادث تفجير خط الغاز بسيناء

"الملثم" يصوت على الدستور بطريقته.. تفجير خط الغاز بوسط سيناء

عاجل| أنباء عن تفجير خط الغاز بمنطقة الحسنة في سيناء

أخبار متعلقة خبير أمني معلقا على تفجير خط الغاز بسيناء: "الإخوان" تغازل الخارج بخطورة الأوضاع بمصر



"المصرية للغازات": إغلاق كافة المحابس للسيطرة على حريق خط الغاز بسيناء



الببلاوي يدين حادث تفجير خط الغاز بسيناء



اغتيال جندي بالقوات الخاصة في "بنغازي" بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين



"الملثم" يصوت على الدستور بطريقته.. تفجير خط الغاز بوسط سيناء

