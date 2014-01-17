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اليزل: تفجير خط الغاز بسيناء أمر متوقع من الإخوان بعد فشلهم في تخريب الاستفتاء وأعياد الأقباط

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اليزل: تفجير خط الغاز بسيناء أمر متوقع من الإخوان بعد فشلهم في تخريب الاستفتاء وأعياد الأقباط اليزل: تفجير خط الغاز بسيناء أمر متوقع من الإخوان بعد فشلهم في تخريب الاستفتاء وأعياد الأقباط

كتب : محمد متولي منذ 43 دقيقة

اللواء سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والعسكري، إن تفجير خط الغاز بسيناء هو خطوة تصعيدية متوقعة من جماعة الإخون، بعد فشلهم في تخريب يومي الاستفاء وفشلهم في التأثير على أعياد الأقباط من قبل، وهي حملة تصعيدية أخرى نتيجة الأكتساح الشديد بالقول بـ"نعم" للدستور المصري، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد عمليات تصعيدية أخرى في الفترة القادمة.

وأضاف سيف اليزل، في تصريح لـ"الوطن"، أن خط الغاز يقاس بالكيلومترات، ما يعني أنه من الصعب تأمينه بأكمله، مشيرًا إلى أنه جاري بحث خطط لتأمين الخط ضد أي عمليات إرهابية أخرى.

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