"كمل جميلك" تعلن جمع 25 مليون توقيع لتنصب السيسي رئيسا

منسق الحملة: على السيسي ألا يرد طلبنا مثلما لم نرد طلبه بالتفويض من قبل

كتب : سمر نبيه منذ 35 دقيقة

أعلنت حملة "كمل جميلك" برئاسة المستشار رفاعي نصر الله عن وصول عدد توقيعات بمطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح إلى 25 مليون توقيع، معلنا تنصيب الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

وأضاف نصر الله، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أنه على السيسي ألا يرد طلب الشعب بترشحه للرئاسة مثلما لم يرد له الشعب طلبة من قبل بالتفويض في 26 يوليو الماضي.

وتابع أن الحملة تنقل السيسي تكليف الشعب له بالترشح بهذه التوقيعات، مشيرا إلى أن الحملة واجهت الكثير مكن الصعاب والتحديات لجمع تلك التوقيعات.

وقال علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إنه لولا السيسي لكنا في غياهب النسيان، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه السيسي بعزل مرسي كان قرارا به كل عناصر المخاطرة إلا أنه لم يخشاها وانحاز لإحساسه الوطني والإرادة الشعبية لإنقاذ وطنه

وأوضح أن الاستفتاء على الدستور كان امتحان تحريري للشعب المصري، ونجح فيه بجدارة.

فيما قالت الكاتبة الصحفية فريد الشوباشي إن السيسي سيرشح نفسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإنه لن يعلي أي إرادة فوق إرادة الشعب المصري الذي وقع على استمارات ترشيحه.

من جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن الشعب أراد السيسي، لأنه قيمة تستطيع قراءة التهديدات في البعدين الإقليمي والدولي.

علي المصيلحي: السيسي اختار المخاطرة لإنقاذ الوطن.. ولولاه لكنا في غياهب النسيان

من جانبه، قال الإعلامي مفيد فوزي إنه تعود على الإيجاز، ولن يستطيع إلا أن يقول كلمة واحد "سكة السلامة في ترشح السيسي".