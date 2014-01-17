استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

استقر أداء معظم شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن خلال تداول اليوم الجمعة، فيما عدا شهادات البنك التجاري الدولي التي سجلت إرتفاعا اليوم.

وإرتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.03 نقطة أو بنسبة 0.69% لتسجل في نهاية اليوم4.40 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 44.4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 4.26 دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 00.66 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلس دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.60 دولار.

وحافظت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات على مستواها الذي سجلته يوم أمس الخميس عند37.95 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند41.72 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 38.48 دولار.

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة عند 2.90 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3.26 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 2.75 دولار.

أ ش أ