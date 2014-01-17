أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 20 إخواني خلال مسيرة بالمنيا‎

Google+ Print
ضبط 20 إخواني خلال مسيرة بالمنيا‎ ضبط 20 إخواني خلال مسيرة بالمنيا‎

ضبط عاطل سرق سائحة أوكرانية بالغردقة‎

 

ألقت قوات أمن المنيا القبض علي 20 من جماعة الإخوان المسلمين بمركز “مغاغة” شمال المنيا، عقب وقوع اشتباكات بينهما بالقرب من مسجد أبو حرام بالمدينة.

كان اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمسيرة بالقرب من مسجد أبو حرام.

بمركز مغاغة شمال المنيا، وعلي الفور انتقل العميدان احمد زغلول مأمور المركز والعميد عادل مكرم نائبه والنقيب ممدوح شعبان معاون المباحث، حيث قاموا بتفريق المسيرة بإلقاء قنابل الغاز، مما أدى لوقوع اشتباكات بين الجانبين وتمكنت قوات الأمن من فض المسيرة والقبض على 20 من مثيري الشغب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا