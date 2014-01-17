ضبط 20 إخواني خلال مسيرة بالمنيا‎

ألقت قوات أمن المنيا القبض علي 20 من جماعة الإخوان المسلمين بمركز “مغاغة” شمال المنيا، عقب وقوع اشتباكات بينهما بالقرب من مسجد أبو حرام بالمدينة.

كان اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمسيرة بالقرب من مسجد أبو حرام.

بمركز مغاغة شمال المنيا، وعلي الفور انتقل العميدان احمد زغلول مأمور المركز والعميد عادل مكرم نائبه والنقيب ممدوح شعبان معاون المباحث، حيث قاموا بتفريق المسيرة بإلقاء قنابل الغاز، مما أدى لوقوع اشتباكات بين الجانبين وتمكنت قوات الأمن من فض المسيرة والقبض على 20 من مثيري الشغب .