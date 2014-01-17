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مراسل إذاعة فرنسا الدولية: أمريكا والغرب خائفون من "عبدالناصر" جديد في شخص "السيسي"

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مراسل إذاعة فرنسا الدولية: أمريكا والغرب خائفون من "عبدالناصر" جديد في شخص "السيسي" مراسل إذاعة فرنسا الدولية: أمريكا والغرب خائفون من "عبدالناصر" جديد في شخص "السيسي"

كتب : محمد شريف منذ 50 دقيقة

أكد الكسندر بوتشنتي، مراسل إذاعة فرنسا الدولية، أنه يوجد تخوف لدى الغرب تجاه جنرالات الجيش المصري، ويقصد "الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع" من الوصول إلى حكم ، موضحًا أن السبب في ذلك تخوف الغرب من الجنرالات العسكرية التي تصنع الديكتاتورية مرة أخرى، على حد قوله.

وشدد بوتشنتي، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، على أن أمريكا تخشى من وصول جنرال من الجيش إلى الحكم، قائلًا: "الغرب كان لديه مشكلة مع الزعيم جمال عبدالناصر باعتباره رجل جيش".

واختتم مراسل إذاعة فرنسا تصريحاته، مؤكدًا أن الغرب يقارن بين السيسي وعبدالناصر، ويخشى من وصول السيسي للحكم تخوفًا منهم أن يكون مثل عبدالناصر، موضحًا أن هذا الأمر يزعج إسرائيل أيضًا.

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