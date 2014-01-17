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انفجار كابول استهدف مطعما لبنانيا بالحى الدبلوماسى

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انفجار كابول استهدف مطعما لبنانيا بالحى الدبلوماسى انفجار كابول استهدف مطعما لبنانيا بالحى الدبلوماسى

قالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا هاجم مطعما شهيرا وسط العاصمة كابول، يرتاده مسئولون وأجانب ورجال أعمال، وترددت أنباء عن سقوط ضحايا، وأفاد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاى بأن الهجوم وقع مع حلول ليل الجمعة بمطعم لبنانى فى الحى الدبلوماسى، وقال نائب وزير الداخلية أيوب سالانجى إن هناك تقارير عن سقوط ضحايا، لكن لا توجد أية تفاصيل فورية.

وسمع الانفجار ودوى إطلاق النار فى محيط المطعم، وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسئولية الحركة عن الهجوم، مشيرا إلى أنه كان يستهدف مسئولين أجانب.

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