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جوزيه: بركات كان يجب أن يفعل مثل أبو تريكة

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جوزيه: بركات كان يجب أن يفعل مثل أبو تريكة جوزيه: بركات كان يجب أن يفعل مثل أبو تريكة

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن محمد بركات كان يجب أن يستمر في الملاعب ليعتزل مع محمد أبو تريكة.

واعتزل محمد بركات في الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الأهلي بينما استمر أبو تريكة حتى كأس العالم للأندية.

وقال جوزيه في حوار تليفزيوني لقناة (القاهرة والناس) "بركات كان يستحق الاستمرار في الملاعب أكثر من أبو تريكة".

وتابع "رغم سنه إلا أنه كان أكثر قدرة على العطاء، ونصحته بالاستمرار حتى الفوز بدوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم للأندية ثم الاعتزال".

وأضاف "هو صاحب القرار النهائي، ولكني كنت أفضل استمراره".

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