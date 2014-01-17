جوزيه: صلاح وقع للأهلي قبل احترافه

أكد البرتغالي مانويل جوزيه أن الأهلي كان قريبا من ضم محمد صلاح جناح بازل السويسري عام 2011 إلا أن المقاولون فريقه السابق تراجع في بيع اللاعب.

وقال جوزيه لقناة القاهرة والناس "محمد صلاح لاعب رائع، وقعنا معه من قبل ولكن ناديه تراجع عن بيع اللاعب بعد بقائه في الدوري".

وكان المقاولون قريبا من الهبوط موسم 2010-2011 إلا أنه استطاع البقاء في الأسابيع الأخيرة من الدوري محتلا المركز الـ16.

يذكر أن محمد صلاح قد انتقل إلى بازل عام 2012 ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين بالدوري السويسري وأحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية.