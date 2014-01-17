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الإخوان يحرقون علم إسرائيل وأمريكا بكفر الشيخ

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الإخوان يحرقون علم إسرائيل وأمريكا بكفر الشيخ الإخوان يحرقون علم إسرائيل وأمريكا بكفر الشيخ

عادت الصورة التى غابت عن كفر الشيخ طوال حكم جماعة الإخوان المسلمين وبعد عزل الدكتور محمد مرسى ولم تظهر إلا اليوم عقب إقرار الدستور.

وقام الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين على رافد الطريق الدولى بحرق العلم الإسرائيلى والأمريكى وهذا ما لم نره من الجماعة عقب ثورة 25 يناير 2011م حتى الآن.

وتواجد الآلاف على رافد الطريق الدولى الساحلى معلنين رفضهم للدستور ومطالبين بعودتهم للحكم وحرقوا علمى إسرائيل وأمريكا.

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