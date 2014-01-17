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بدء فرز أصوات المهندسين بـ"عمومية سحب الثقة من المجلس الإخوانى"

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كتب وليد عبد السلام وأسماء نصار - تصوير صلاح سعيد

بدأت منذ قليل، عملية فرز أصوات المهندسين المشاركين بالجمعية العمومية غير العادية الطارئة المنعقدة لسحب الثقة من المجلس النقابى الإخوانى ونقيب المهندسين، بعد إخلاء القاعة من جميع الناخبين وأعضاء الجمعية العمومية، مع وجود ممثلين للتيارين تيار الاستقلال وتيار جماعة الإخوان لحضور عملية الفرز.

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