رئيس صندوق التمويل العقارى: شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى مناسبة

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن شروط حجز الوحدات الإسكانية فى مشروع الإسكان الاجتماعى التى أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هى مناسبة جدا، لافتة إلى أن مقدم الوحدة لا يتعدى الـ16 ألف جنيه عند الاستلام، والإيجار يتراوح ما بين 480 إلى 600 جنيه.

وأضافت عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الدولة سعر الوحدة يتراوح ما بين 110 ألف إلى 120 ألف جنيه، وأن الهدف من طرح الوحدات من خلال صندوق التمويل العقارى هو توحيد الأنظمة لحل مشكلة السكن، لافتة إلى أن مقدم الوحدات ستستفيد به الدولة فى بناء وحدات أخرى.

وأشارت إلى أن هناك وحدات بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات، لغير القادرين على دفع مقدم هذه الوحدات، وأكدت مى عبد الحميد، أن وحدات الإسكان تتراوح ما بين حجرتين وثلاثة فى بعض الأماكن، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين بطلبات سابقة خلال المسابقة التى تم الإعلان عنها فى عهد المجلس العسكرى.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أكد أن مجلس الوزراء وافق على شروط الإسكان الاجتماعى ومن بينها أن لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة، وأن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق له التخصيص، أو لأسرته لإعطاء الفرصة لغيره، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو من العاملين بها، ويلتزم من انتفع بوحدات الإسكان الاجتماعى بعدم التصرف بها فى غير استخدامها للسكن، مشددًا على أنه لا وساطة فى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى.

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