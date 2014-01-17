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"اليوم السابع": "الإرهابية" تجهّز لمعارك دموية فى 25 يناير

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"اليوم السابع": "الإرهابية" تجهّز لمعارك دموية فى 25 يناير "اليوم السابع": "الإرهابية" تجهّز لمعارك دموية فى 25 يناير

تنشر صحيفة "اليوم السابع" فى عددها الورقى الصادر غدًا، السبت، عددًا من الموضوعات الهامة والانفرادات، على رأسها تجهيز جماعة الإخوان الإرهابية لمعارك دموية فى 25 يناير.

واقرأ أيضًا فى عدد "اليوم السابع" غدًا..

◄ أول حوار مصور مع رونى نجم "مانشستر يونايتد"

◄ نص تحقيقات اتهام "6 أبريل" بالتخابر والتمويل الأجنبى

◄ برنامج "السيسى"
> للرئاسة.. "الرعاية الصحية" و"التعليم" و"العشوائيات" و"المفاعل النووى"

◄ 20 ألفًا لإسقاط مجلس الإخوان فى عمومية "المهندسين"

◄ "الحوينى" لتلاميذه: لا تأخذوا من "القرضاوى" فقهًا ولا حديثًا

◄ الأمن يفرض سيطرته على جامعة القاهرة بعد مفاوضات "نصار" و"الداخلية"

◄ نكشف أسرار تهرّب كبار المستوردين من الجمارك

◄ محمود محيى لـ"اليوم السابع": لم أتوقع دعم نجوم الطرب لى للفوز بلقب "ستار أكاديمى"

◄ فى الاستفتاء.. حضر ملايين المصريين وغابت "تغريدات" البرادعى

◄ دندراوى الهوارى يكتب: شباب الفلاحين "معفنين".. ونشطاء تويتر "حلوين"

◄ يوسف الحسينى يكتب: حيرة العربى "مصطفى الحسينى"

◄ الرئيس عدلى منصور يزور اليونان فى أول جولة أوروبية منذ 30 يونيو

◄ نواب كويتيون يفتحون النار على حكومة بلادهم بسبب إغلاق صحيفة "الشاهد"

◄ "الإنقاذ" تستعد لحسم موقفها من المرشح الرئاسى خلال أيام

◄ الخلاف بين والسودان على الحدود يؤجل افتتاح طريق "قسطل– حلفا"

◄CBC إكسترا تفوز بالمركز الأول فى استفتاء "اليوم السابع" على تغطية الدستور

◄ الدورى يعود بـ4 مواجهات مثيرة أبرزها الأهلى والرجاء

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