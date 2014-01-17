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ضبط 38 دراجة بخارية بدون ترخيص واثنين بحوزتهما سلاح ناري في بورسعيد

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شنت مديرية أمن بورسعيبد اليوم حملة أمنية استهدفت ضبط قائدى الدراجات البخارية بدون تراخيص خاصة العناصر الإجرامية، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد 38 دراجة بخارية بدون تراخيص.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور من ضبط كلا من “كريم جمال فؤاد ، إسلام صلاح محمود ” .

وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون تراخيص، حيث ضبط بحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع طلقة من ذات العيار كما ضبط بحوزة الثانى 20 قرص مخدر وسلاح أبيض عباره عن ” مطواه قرن غزال “،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العام .999915_246487742196254_1874207565_n

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