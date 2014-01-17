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بلان ينفي نية باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميسي

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بلان ينفي نية باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميسي بلان ينفي نية باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميسي

نفى الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان نية فريقه في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني كما أشارت التقارير خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير قد أشارت لنية فريق العاصمة الفرنسي في التعاقد مع ميسي من برشلونة.

وقال بلان في مؤتمره الصحفي "تحدثوا عن رحيل ميسي مع خبراء الانتقالات، هو لاعب في برشلونة".

وأضاف "أنا تحدثت عن خططي خلال فترة الاتنقالات وإن كانت هناك صفقات كبيرة ستكون في خط الوسط فقط".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد بدأ في ضخ الأموال بالفريق منذ أن استحوذ على ملكيته الجهاز القطري للاستثمار عام 2012.

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