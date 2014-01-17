تشيلسي يعير بيرتراند الى أستون فيلا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بصفة رسمية إعارة الظهير الأيسر ريان بيرتراند الى أستون فيلا حتى نهاية الموسم الجاري.

وتقلصت فرص بيرتراند (24 عاما) في اللعب هذا الموسم مع اعتماد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على الظهراء الثلاثة الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش والإسباني سيزار أزبيليكويتا والإنجليزي أشلي كول.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز الـ11 في ترتيب فرق البريميير ليج، وسوف يلتقي يوم السبت بليفربول في مواجهة قد يشارك فيها بيرتراند.

وحصد بيرتراند مع الزرق على لقب دوري أبطال أوروبا 2011 وشارك في المباراة النهائية كأساسي أمام بايرن ميونخ الألماني 2012، كما توج بكأس إنجلترا في نفس العام، والدوري الأوروبي 2013.

واستهل بيرتراند مسيرته مع النادي اللندني الذي نشأ فيه عام 2006 وتنقل بعدها بين فرق بورنموث وأولد هام ونوريتش سيتي وريدينج ونوتنجهام فورست قبل أن يعود لتشيلسي مجددا في موسم 2010-2011.