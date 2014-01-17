أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زوج غادة عبد الرازق وراء لقائها أحمد عز!

Google+ Print
زوج غادة عبد الرازق وراء لقائها أحمد عز! زوج غادة عبد الرازق وراء لقائها أحمد عز!

أعلنت تقارير صحفية أن الفنانة غادة عبد الرازق ستلتقي لأول مرة في مشوارها الفني الفنان أحمد عز، من خلال فيلم "المطبعة" الذي يكتبه السينارست عبد الرحيم كمال.

وقد علم "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من أحمد عز أن وراء هذا اللقاء الفني بينه وبين غادة زوجها الإعلامي محمد فوده الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية بعز منذ سنوات طويلة. وكان الفنان الشاب قد سبق له أن شهد على عقد زواج فوده من غادة، فما كان من فوده إلا أن رتب هذا اللقاء حيث تمّ الاتفاق على كافة التفاصيل بينهما، لكن غير المعلنة حتى الآن.

ومن المتوقع ألا يتمّ البدء بتصوير الفيلم حالياً، في ظل انشغال غادة بتصوير مسلسلها "السيدة الأولى" قريباً، مع المخرج محمد بكير، فيما سينشغل عز أيضاً بتصوير مسلسله "إكسلانس" مع الفنانة اللبنانية نور.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي