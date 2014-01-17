زوج غادة عبد الرازق وراء لقائها أحمد عز!

أعلنت تقارير صحفية أن الفنانة غادة عبد الرازق ستلتقي لأول مرة في مشوارها الفني الفنان أحمد عز، من خلال فيلم "المطبعة" الذي يكتبه السينارست عبد الرحيم كمال.

وقد علم "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من أحمد عز أن وراء هذا اللقاء الفني بينه وبين غادة زوجها الإعلامي محمد فوده الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية بعز منذ سنوات طويلة. وكان الفنان الشاب قد سبق له أن شهد على عقد زواج فوده من غادة، فما كان من فوده إلا أن رتب هذا اللقاء حيث تمّ الاتفاق على كافة التفاصيل بينهما، لكن غير المعلنة حتى الآن.

ومن المتوقع ألا يتمّ البدء بتصوير الفيلم حالياً، في ظل انشغال غادة بتصوير مسلسلها "السيدة الأولى" قريباً، مع المخرج محمد بكير، فيما سينشغل عز أيضاً بتصوير مسلسله "إكسلانس" مع الفنانة اللبنانية نور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"