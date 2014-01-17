جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو كبير في الشرقية

كتب : نظيمة البحراوي الجمعة 17-01-2014 17:51

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية وعدد من عقلاء وكبار قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير في إنهاء خصومة ثأرية بين عائتلين بالقرية بعد تقديم أحدهم الكفن للطرف الآخر.

عقدت جلسة الصح عقب عصر اليوم بحضور كل من العميد ضياء أبو العزم مأمور مركز شرطة أبو كبير العقيد عبد الله لاشين ضابط بالبحث الجنائي وكل من جمال ضلام، الدكتور محمد برس من كبار القرية، والداعين للصلح، ونحو 3 ألاف من الأهالي، حيث وقعت مشاجرة بين أحد أطراف العائتلين، أسفرت عن مقتل والد أحدهم وتم ضبط المتهم وحبسه على ذمة القضية.

تعود أحداث الواقعة لشهر نوفمبر الماضي إثر وقوع مشاجرة بين أحد أطراف عائلة أبو النور، يدعى محمد عبد الكريم "فكهاني"، وأحد أطراف عائلة الخياط يدعى أحمد عبد العزيز الخياط، بسبب خلافات سابقة.

وعقب انتهاء المشاجرة تصادف مرور والد الطرف الثاني عبد العزيز الخياط، 65 عاما، ومقابلته للطرف الأول محمد عبد الكريم، فوجه له لكمة قوية ونهره ما أدى لسقوطه على الأرض وارتطام رأسه بالأسفلت وتوفي إثر إصابته وتم القبض على المتهم.

ومنعا لتفاقم الاحتقان بين العائلتين تدخل بعض كبار وعقلاء القرية بالاشتراك مع العقيد عبدالله لاشين لدعوة الطرفين للتصالح وتم الاتفاق على قيام والد المتهم بتقديم الكفن لعائلة المجني عليه، وتم التصالح مقابل ذلك وردد الحضور "الله أكبر.. الله أكبر"، وأقامت عائلة المجني عليه سرادق لاستقبال العزاء.