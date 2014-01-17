الزراعة تخصص أراضي لإقامة 16 مشروعا خدميا في عشر محافظات

أبوحديد: تخصيص 1600 متر مربع لتعديل موقع خطوط الغاز الطبيعي بكفر الشيخ وربطها بخط الغاز القومي

كتب : محمد أبوعمرة منذ 34 دقيقة

وافق الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة 16 مشروعًا خدميًا للنفع العام في عشر محافظات، منها ستة في الصعيد، وذلك للتيسير على المواطنين من أهالي هذه المحافظات ضمن الخطة التنموية للحكومة.

خصص أبوحديد 334,5 مترًا مربعًا بمركز إدكو في البحيرة لإقامة مسجد، فضلاً عن مساحة أخرى بحوض البركة مركز دمنهور لإنشاء محطة صرف صحي، وستة قراريط بحوض التل مركز أبوكبير بالشرقية لإقامة مدرسة، وعشرة قراريط لإقامة ثلاث محطات صرف صحي في مشتول السوق وفاقوس، و485,9 متر مربع بزمام الوحدة المحلية لقرية الضبعة بمحافظة بالإسماعلية لبناء ثلاث محطات صرف، و400 متر مربع لنفس الغرض بالقليوبية.

كما خصص وزير الزراعة 1600 متر مربع لتعديل موقع غرفة بلوف بمركز الحامول لمد خطوط الغاز الطبيعي من آبار البترول في كفر الشيخ وربطها بخط الغاز القومي، ومساحة أخرى لتوسيع في مدرسة "شقة" الابتدائية بالمحافظة نفسها.

وقرر الوزير تخصيص 4200 متر مربع أرض فضاء رملية لإقامة مركز لتجميع الحاصلات الزراعية بنواحي أصفون والنجع البحري والمطاعنة ومركز إسنا في قنا، تم تغطية تكاليف الإنشاءات كمنحة عينية من هيئة المعونة الأمريكية، بالإضافة إلى تخصيص 22 قيراطًا بمدينة قوص لتنفيذ مشروع كوبري علوى أعلى السكة الحديد، فضلاً عن تخصيص 200 متر مربع أرض رملية جبلية لإقامة وحدة للمطافئ في قنا.

وخصص الوزير أيضًا 2000 متر مربع بمركز جهينة بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، في إطار استراتيجية التعاون بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، كما تم تخصيص ستة قراريط بالقطعة رقم 18 بحوض مسعود بمركز سمسطا في بنى سويف لبناء وحدة صحية .