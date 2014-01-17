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أحمد السيد حكما لمباراة الأهلي والرجاء بالدوري الممتاز

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أحمد السيد حكما لمباراة الأهلي والرجاء بالدوري الممتاز أحمد السيد حكما لمباراة الأهلي والرجاء بالدوري الممتاز

اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إلى أن الحكم أحمد السيد اختير لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المقرر لها بعد غد الأحد، على أن يعاونه يوسف البساطي وخالد رمضان، والحكم الرابع محمد مصطفى.

و يدير الحكم محمد عادل، مباراة إنبي والجونة، ويعاونه شريف عوض وشريف التباع، وزين عوض حكما رابعا، فيما يدير لقاء المقاولون العرب وغزل المحلة الحكم حسام الجلاد، على أن يعاونه أحمد حسام ومجدي إمبابي، وعارف عشري حكما رابعا.

أما لقاء الداخلية والانتاج الحربي فيديره الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه أحمد بكر ومحمود رضا، والحكم الرابع محمد السعداوي، فيما يتولى الحكم طارق مجدي إدارة مباراة سموحة ومصر المقاصة، ويعاونه بطل علي وسمير كمال، والحكم الرابع أحمد شلبي.

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