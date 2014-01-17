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من هي "جميلة" باب الحارة الجديدة؟

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من هي "جميلة" باب الحارة الجديدة؟ من هي "جميلة" باب الحارة الجديدة؟

اعتذرت الفنّانة السّوريّة دانا جبر عن إكمال دورها في "باب الحارة"، بعد أن جسّدت في الأجزاء الثلاثة الأخيرة دور "جميلة"، فيما تمّ ترشيح الفنّانة السوريّة الشّابة حلا رجب لتحلّ محلّها في الجزأين السادس والسّابع من العمل.

وتعتبر حلا رجب ثالث فنّانة تجسّد دور "جميلة" في باب الحارة، حيث جسّدت الدّور في الجزأين الأول والثّاني الفنّانة تاج حيدر، لتعتذر بعد ذلك، وتحلّ مكانها دانا جبر في الجزأين الرابع والخامس، إلى أن اعتذرت عن الجزء السادس، لتاخذ الدّور حلا رجب التي تخرّجت حديثاً من المعهد العالي للفنون المسرحيّة.

والجديرذكره أن "جميلة"هي ابنة "أم عصام" الصّغيرة التي تتزوّج من "بشير" ابن الفرّان بعد قصّة حب بينهما.

ويُشار إلى أنّه يتواصل تصوير الجزأين السادس والسابع معاً حالياً في دمشق للمخرج عزّام فوق العادة.

 

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