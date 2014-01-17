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غدا.. وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب

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غدا.. وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب غدا.. وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب

يشارك اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، فى ملتقى توظيف الشباب بحضور كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، وذلك صباح غد السبت بقصر ثقافة برج العرب.

ويعقد مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة ملتقى توظيف الشباب ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "التوجيه الوظيفى لتشغيل الشباب" والذى تنظمه المنظمة بتمويل من الإيطالية.

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