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20 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمباراة الرجاء بالدوري الممتاز

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20 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمباراة الرجاء بالدوري الممتاز 20 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمباراة الرجاء بالدوري الممتاز

فريق  الأهلي

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعدادا لمباراة الرجاء في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا السبت.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى قائمة الأهلي جاءت كالتالي: “شريف اكرامى – محمود ابو السعود – مسعد عوض – شريف عبد الفضيل – أحمد نبيل مانجا – سعد سمير – وائل جمعه – أحمد فتحى – محمد نجيب – سيد معوض – أحمد شديد – عمر بسام – شهاب الدين احمد – محمود تريزجيه – صبرى رحيل – عبد الله السعيد – السيد حمدى – عمرو جمال – موسى ايدان – أحمد رؤوف”.

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