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ضبط 7 إخوان فى دمياط الجديدة بحوزتهم إشارات رابعة وألعاب نارية

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ضبط 7 إخوان فى دمياط الجديدة بحوزتهم إشارات رابعة وألعاب نارية ضبط 7 إخوان فى دمياط الجديدة بحوزتهم إشارات رابعة وألعاب نارية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، برئاسة الرائد أحمد الدمرداش، من رصد ومتابعة 150 شخصا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية ينظمون مسيرة تندد بالدستور وتهتف هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة ويرفعون شعارات رابعة.

وتم الدفع بعدد من قوات الأمن التى تمكنت من ضبط 7 عناصر من بينهم، وكان بحوزتهم إشارات رابعة ونبل وألعاب نارية، وجار تحرير محضر لهم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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