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حزب النور بدمياط يشكر للجيش المصرى على تأمين الاستفتاء

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حزب النور بدمياط يشكر للجيش المصرى على تأمين الاستفتاء حزب النور بدمياط يشكر للجيش المصرى على تأمين الاستفتاء

هنأت أمانة حزب النور بمحافظة دمياط الشعب المصرى بمناسبة نجاح الاستفتاء على مشروع الدستور، والذى قال– حسب بيان الإمانة– إنه كان بمثابة عرس شعبى شاركت فيه جميع مكونات الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأضافت، فى بيان لها، أن هذا العرس الذى خرج فى صورة تثبت للعالم أن التى كانت عبر تاريخها مهدا للحضارة البشرية قادرة بشعبها العظيم على إعادة كتابة التاريخ، كما كانت عبر تاريخها، وأنها ستظل دوما ملهمةً للبشرية.

كما قدمت الأمانة الشكر إلى جيش مصر العظيم ودرعها، الذى لطالما سطر فى كتاب البطولات صفحات كانت وستظل مصدر فخر للمصريين عبر تاريخهم، كذلك وزارة الداخلية والقضاء.

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