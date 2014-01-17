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مورينيو: يونايتد يبتعد عن الصدارة بـ11 نقطة؟ إنه حامل اللقب

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مورينيو: يونايتد يبتعد عن الصدارة بـ11 نقطة؟ إنه حامل اللقب مورينيو: يونايتد يبتعد عن الصدارة بـ11 نقطة؟ إنه حامل اللقب

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن فريقه سيواجه يوم الأحد حامل اللقب وليس المبتعد عن الصدارة بـ11 نقطة عندما يستضيف مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة "مانشستر يونايتد مازال كما هو، الابتعاد عن الصدارة بـ11 نقطة فارق كبير ولكنني واثق من أنه سيقلله".

وأضاف "نحن سنواجه حامل اللقب مانشستر يونايتد وليس الفريق المبتعد عن الصدارة بـ11 نقطة".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف نقطتين فقط من أرسنال المتصدر ونقطة واحدة من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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