المتحدث العسكري: القبض على "أبوشكيرب" أحد العناصر التكفيرية الخطرة وتدمير 23 عشة بسيناء

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 29 دقيقة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن عناصر إنفاذ القانون بقطاع تأمين شمال سيناء تمكنت أمس، من مداهمة مناطق "قرية الكرامة بالعريش، وقريتي الطويل والزهاينة بالشيخ زويد، وقرية الحرية برفح.

وأضاف في بيان له، أن القوات نجحت في القبض على المدعو "إسليم سعيد إسليم سلامة أبوشكيرب"، أحد العناصر التكفيرية الخطرة إلى جانب 5 أفراد آخرين من المشتبه بهم "جاري فحصهم أمنيا"، إضافة إلى تدمير 23 عشة بالشيخ زويد ورفح من المستخدمة كقواعد انطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية من قبل العناصر التكفيرية والإجرامية، وضبط 2 عربة ملاكي بدون أوراق.. وحرق "عربة ¼ نقل، و2 موتوسيكل" بدون أوراق رسمية أو لوحات معدنية، والتي يتم استخدامها في تنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء.