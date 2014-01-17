أعانى من تليف كبدى ناتج عن فيروس سى وانخفاض الصفائح.. فما العلاج؟

صلاح كامل يسأل، أعانى من تليف كبدى ناتج عن فيروس سى، واضطراب فى الصفائح الدموية، والأطباء قالوا إن الإنترفيرون لا يصلح فى حالتى بسبب الصفائح الدموية، هل أنتظر العلاج الجديد وتكلفته المرتفعة بلا علاج للفيروس؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، قائلا، من المعروف أنه فى مراحل التليف الكبدى يحدث تضخم بالطحال ويحدث تكسير فى الصفائح الدموية بواسطة الطحال، ناهيك عن تأثير فيروس سى بمفرده، والذى يسبب نقصا فى الصفائح الدموية نتيجة حدوث أجسام مناعية يسببها الفيروس مضادة للصفائح الدموية، لذلك فإن هناك كثيرا من المرضى يعانون من نقص فى الصفائح الدموية، إما نتيجة التليف الكبدى أو تضخم الطحال أو بسبب الفيروس نفسه.

وأكد "الخياط" أن كثيرا من الأطباء لا يستطيعون علاج هؤلاء المرضى نتيجة نقص الصفائح الدموية، وهناك طرق عدة لعلاج نقص الصفائح الدموية فى مرضى فيروس سى، أولها استخدام حمض الفوليك وفيتامين "C" وفيتامين "ب" المركب وهذه الفيتامينات ترفع من نسبة الصفائح الدموية بعض الشىء، ولكن يبقى السبب موجود فتنخفض مرة أخرى فإذا كان السبب هو تضخم الطحال وتكسير الصفائح الدموية بسبب الطحال يكون الحل الأمثل استئصال الطحال وربط الدوالى حول الطحال إذا كانت موجودة، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الصفائح الدموية، وذلك إذا كان هناك انخفاض شديد فى نسبة الصفائح الدموية بسبب تكسيرها فى الطحال.

وأشار "الخياط" إلى أن هناك علاجا جديدا لنقص الصفائح الدموية الناتج عن الأمراض المناعية، أو مثل حالة المريض، ويكون بإعطاء دواء "الترمبوباج" وهذا الدواء يتميز برفع نسبة الصفائح الدموية لهؤلاء المرضى عن طريق تحفيز النخاع العظمى لإنتاج وتصنيع صفائح دموية جديدة بدلا من الصفائح الدموية التى تم تكسيرها بواسطة الطحال، وهذا الدواء أصبح متوافرا فى مصر منذ شهور قليلة وانخفض سعره إلى أقل من الربع بالنسبة للأسعار العالمية، ويعتبر هذا الدواء بديلا للاستئصال فى حالات التليف المتقدم الذى يكون عملية استئصال الطحال محفوفة بالمخاطر.

وقال "الخياط"، "نظرا لأن الأدوية الجديدة سعرها ما زال مرتفعا للغاية، فإننى لا أنصح المريض بالانتظار لخفض سعر الدواء وأخذ دواء رفع نسبة الصفائح الدموية، مع العلم بأن هذا الدواء لا يكلف المريض كثيرا، موضحا أنه لا يحتاج فى البداية أكثر من شهر لرفع نسبة الصفائح الدموية، ويستطيع المريض أن يأخذ الإنترفيرون بأمان".

وينصح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس المريض بعرض نفسه على الطبيب المختص لمتابعة العلاج السابق وعدم انتظار الأدوية الجديدة لأن حالته لا تستدعى الانتظار حتى لا تتدهور حالة الكبد، وبالنسبة للأدوية الجديدة مثل السبوفوسبوفير فإنها يمكن أن تعطى بأمان شديد لمرضى نقص الصفائح الدموية، كما أنها لا تؤثر على الصفائح الدموية وصورة الدم ولا تستدعى استئصال الطحال إذا كان السبب هو تكسير الصفائح بسبب تضخم الطحال.

جدير بالذكر، أن فيروس سى بمفرده بدون تضخم الطحال أو تليف الكبد يؤدى إلى حدوث أجسام مناعية مضادة للصفائح، تؤدى إلى انخفاض الصفائح الدموية فى مرضى فيروس سى، وهؤلاء المرضى أيضا يستفيدون من إعطاء دواء "الترمبوباج" لرفع نسب الصفائح الدموية وإمكانية إعطاء حقن الإنترفيرون بعد ذلك، لأن الإنترفيرون ذاته يخفض الصفائح الدموية، وبالتالى لابد من إعطاء أدوية ترفع من نسب الصفائح الدموية حتى يمكن إعطاء الإنترفيرون واستكمال العلاج.

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