عشيقة الرئيس الفرنسي تحرم منصباً مرموقاً

بيروت ـ هدى زين

اتخذت وزارة الثقافة الفرنسية قراراً قضى بمنع الممثلة Julie Gayet من تولي منصب مرموق في مؤسسة ثقافية رفيعة، بعد نشر مجلة "Closer" أخباراً بشأن علاقتها الغرامية بالرئيس الفرنسي Francois Hollande.

وقال مسؤول في الوزارة إنّ Julie كانت مرشحة لعضوية لجنة تحكيم بـ"Villa Medici"، وهي مؤسسة مملوكة للدولة الفرنسية في روما، إلا أن وزيرة الثقافة Aurelie Filippetti رفضت هذا الترشيح من دون ذكر أسباب.

وجاء القرار، بعد يوم من مؤتمر صحافي لـ Hollande، اعترف خلاله بمشكلة في حياته العاطفية، في مقابل رفضه التعليق على علاقته بـ Julie.

يذكر أنه قد تمّ نقل شريكة Hollande الأولى، الصحافية Valerie Trierweiler إلى المستشفى منذ الجمعة، بعدما نشرت مجلة "Closer" صوراً قالت إنها تثبت علاقة الرئيس الفرنسي بالممثلة Julie Gayet.