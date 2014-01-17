أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عشيقة الرئيس الفرنسي تحرم منصباً مرموقاً

Google+ Print
عشيقة الرئيس الفرنسي تحرم منصباً مرموقاً عشيقة الرئيس الفرنسي تحرم منصباً مرموقاً

الجمعة 17-01-2014 18:35

بيروت ـ هدى زين

اتخذت وزارة الثقافة الفرنسية قراراً قضى بمنع الممثلة Julie Gayet من تولي منصب مرموق في مؤسسة ثقافية رفيعة، بعد نشر مجلة "Closer" أخباراً بشأن علاقتها الغرامية بالرئيس الفرنسي Francois Hollande.
وقال مسؤول في الوزارة إنّ Julie كانت مرشحة لعضوية لجنة تحكيم بـ"Villa Medici"، وهي مؤسسة مملوكة للدولة الفرنسية في روما، إلا أن وزيرة الثقافة Aurelie Filippetti رفضت هذا الترشيح من دون ذكر أسباب.
وجاء القرار، بعد يوم من مؤتمر صحافي لـ Hollande، اعترف خلاله بمشكلة في حياته العاطفية، في مقابل رفضه التعليق على علاقته بـ Julie.
يذكر أنه قد تمّ نقل شريكة Hollande الأولى، الصحافية Valerie Trierweiler إلى المستشفى منذ الجمعة، بعدما نشرت مجلة "Closer" صوراً قالت إنها تثبت علاقة الرئيس الفرنسي بالممثلة Julie Gayet.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي