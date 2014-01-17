اعتصام عمال اليومية بمصنع برسيل ببورسعيد بسبب إنهاء خدمتهم

اعتصم عشرات من عمال اليومية بمصنع برسيل بحي الضواحي احتجاجًا علي نية الشركة طردهم من العمل بالمصنع بعد أن ظل يعملون به طيلة ست سنوات .

وقال العاملون أنهم كانوا ينقلون منتجات المصنع بأيدهم علي العربات وتستيفها وتنظيمها لتكون أمنة علي السيارات إلا أن هناك مدير للمصنع تم تعيينه مؤخرًا فكر في رفه هذه المنتجان بالشوكة مما يعني الاستغناء عن خدماتنا.

وأشار العاملون أنهم حوالي 80 عاملًا اعتصموا بالمصنع منذ بد الاستفتاء وحتى اليوم لا يسأل عنهم أحد بعد أن تخلي عنهم المقاول الذي كان يقوم بتشغيلهم.

و طالب العاملون تدخل اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد لإنقاذ أسرهم من التشرد في ظل الدستور الجديد الذي يلتزم بحق العامل.