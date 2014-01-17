بدء مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بتكلفة 30 مليون جنيهًا

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر ، محافظ القليوبية ،عن بدء الأعمال الخرسانية الإنشائية لمشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة اليوم الجمعة ، وإجراء عدد من التعديلات المرورية الجديدة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور بالميدان نظرا لأعمال التطوير التي يشهدها بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وقال المحافظ ، فى تصريح له اليوم ، إن المحاور المرورية البديلة لتسهيل الحركة ، مشيرا إلى أنه لن يتم غلق الميدان نهائيا ، وأنه سيعمل بطاقته ، وأن المحاور البديلة ستشمل القادم من الطريق الزراعي باتجاه بنها ومناطق الكورنيش.

وأضاف “عبد الظاهر” ، أن أعمال تطوير مشروع ميدان المؤسسة تستمر لمدة 6 أشهر بواقع 170 يوماً ، لافتا إلى أنه لن يسمح بتأخير تنفيذ المشروع ولو لمدة يوم واحد ، وذلك للمساهمة فى حل أزمة الإختناق المرورى بمدخل القاهرة للقادمين من محافظات الدلتا لخدمة المسافرين على الطريق الزراعى السريع يوميا.

يذكر أنه قد تم إرساء مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة لجهاز التعمير بوزارة الإسكان فى إطار البرتوكول الموقع بين الجهاز والمحافظة للإشراف على المشروعات الكبرى للمساهمة فى حل أزمة الإختناق المرورى بمدخل القاهرة للقادمين من محافظات الدلتا عبر الطريق الزراعى السريع.