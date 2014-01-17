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إضحك الدستور يطلع حلو

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كتب: أحمد أشرف

كعادة الشعب المصري يضفي الفكاهة و السخرية حتي علي الأحداث السياسية ، حيث شارك المواطنون بجميع محافظات فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد على مدار يومين وهما 14 و15 يناير 2013، ولكن كعادة المصريين لديهم طابع خاص فى كيفية المشاركة، ولابد أن يضعوا بصمتهم المصحوبة بخفه الدم.

 

 

 

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“حلقة شعر” نعم للدستور

حيث إبتكر “الحلاقون” قصة جديدة للشعر تدعو لتأييد الدستور وأصبحت تلك الحلقة وسيلة للدعايا المشروعة ب”نعم” .

 

 

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“الحمار” في كشوف الناخبين
> ومن ضمن المواقف المضحكة التى حدثت فى استفتاء 2014، مشاركة مواطني الأرياف داخل لجان الاستفتاء على الدستور مصطحبين “الحمار” إلى داخل اللجان، كما يستخدمونه كوسيلة لنقل كبار السن لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم ، حيث لعب “الحمار” دورا كبيرا في الحشد للاستفتاء بقرى و نجوع مصر .

 

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“عروسان” يشاركان في الاستفتاء

احتفل عروسان بمحافظة كفر الشيخ بزفافهما داخل لجنة الاستفتاء على الدستور وسط فرحة عارمة من الأهالي .

 

 

 

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لافتات الميكروباصات و التكاتك

وللميكروباصات و التكاتك نصيب كبير فى عملية الاستفتاء على الدستور بحكم استخدام شريحة كبيرة من المواطنين لهذه المواصلة ، فقام أحد سائقي الميكروباصات فى اليوم الأول للاستفتاء كتابة عبارة على الزجاج الخلفى للسيارة “لو صباعك مش بمبى متقعدش جمبى.. نعم للدستور”، فى محاولة للفت الانتباه بشكل فكاهى للمشاركة فى الإدلاء بالتصويت .

 

 

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تسالي الاستفتاء

تشارك المواطنين في الاستفتاء اللب و القصب كنوع من التسلية في وقت إنتظار دورهم للإدلاء بصوتهم.

 

صورة لرجل مسن وضع أصابعه الخمسة في الحبر الفسفوري مشهراً إياها أمام الكاميرات وهى الصورة التي تناولها نشطاء بسخرية معلقين أن الناخب “دبح القاضي وخرج”.

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