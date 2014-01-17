رئيس الهلال: أعداء سامي الجابر هلاليون

يرى الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال أن سامي الجابر المدير الفني للفريق يواجه حربا من الهلايين أنفسهم في مشواره.

وحقق الهلال الفوز على الأهلي 1-0 في الجولة الـ18 من دوري عبد اللطيف جميل، ليواصل ملاحقة النصر المتصدر.

وقال رئيس الهلال عقب المباراة: "أعجبني الفريق وقد وفق سامي الجابر في اختيار العناصر لكن اللاعبين لم يوفقوا في التسجيل".

واستدرك مضيفا "كنت مطمئنا للفريق، لكن إذا تأخرت في التسجيل فإن الفريق المقابل يسجل، لذلك سجلنا هدفا وحافظنا على الهدف".

وتابع "على الفريق ضغط لا يتناسب مع ما يقدمه، فلدي تفاؤل كبير بالحصول على الدوري وإذا انتصرنا في المباريات المقبلة وعلى النصر سيتعثر الأخير".

وواصل متما "سامي الجابر تفوق على 12 مدربا بعد أن قدم عملا مميزا، ولكن للأسف هناك أعداء له من الهلاليين أنفسهم".