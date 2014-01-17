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قضاة تونس يوقفون الإضراب بعد تعديلات السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد

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قضاة تونس يوقفون الإضراب بعد تعديلات السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد قضاة تونس يوقفون الإضراب بعد تعديلات السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد

دستور تونس

أوقف قضاة تونسالإضراب العام غداة إجراء المجلس الوطني التأسيسي تعديلات “توافقية” على باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وذكرت “سكاي نيوز ” أن القضاة أعربوا عن رضاهم على التعديلات، معتبرين أن باب السلطة القضائية في الدستور أصبح “يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة”.

وكان القضاة قرروا الأربعاء الماضي القيام بإضراب لأسبوع إحتجاجاً على ما إعتبروه غياب ضمانات إستقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد الذي يناقشه المجلس.

وجاء قرارهم اليوم غداة مصادقة المجلس التأسيسي على باب السلطة القضائية في الدستور، بعد إدخال تعديلات “توافقية” على الصيغ الأصلية لفصوله التي أثارت حفيظة القضاة.

وقالت “جمعية القضاة التونسيين” التي دعت إلى الإضراب العام في بيان، إنها “قررت إيقاف الإضراب (العام) الذي حدد بأسبوع منذ يوم 15 يناير الجاري”.

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