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"النايل سات" يسترد تردداته المجانية من الفضائيات

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"النايل سات" يسترد تردداته المجانية من الفضائيات "النايل سات" يسترد تردداته المجانية من الفضائيات

كتب : انتصار حسني منذ 3 دقائق

قال ثروت مكى، رئيس مجلس إدارة "النايل سات" انه تم استرداد الترددات المجانية التى تم منحها لعدد من الفضائيات الخاصة لتغطية الاستفتاء على الدستور، وذلك حسب تعليمات درية شرف الدين، وزيرة الاعلام.

واضاف مكى فى تصريح خاص لـ(الوطن) ان الشركة لم تقم بمنح اى ترددات جديدة لاى جهة منذ ثورة 30 يوينو، وان القنوات الجديدة التى تظهر الآن على "النايل سات" هى ترددات مؤجرة قبل الثورة وليس بعدها، كما انها حاصلة على تراخيص سابقة من المنطقة الاعلامية الحرة والهيئة العامة للاستثمار.

واكد "مكى" ان "النايل سات" حقق ربحا العام الماضى بما يتعدي 130 مليون دولار.

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